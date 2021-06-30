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Elektriğe yüzde 15 zam yapıldı, muhalefet zamlara tepki gösterdi: 'Emeklilerin alacağı zam şimdiden eridi'

30.06.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldı.

Elektriğe yüzde 15 zam yapıldı, muhalefet zamlara tepki gösterdi: 'Emeklilerin alacağı zam şimdiden eridi'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi.

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldı.

Mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil 91,56 TL ödenecek.

Yapılan son zamla birlikte, elektrik fiyatları son 3,5 yılda yüzde 122 zamlanmış oldu.

Mesken abonelerinin vergi ve fonlar dahil elektrik için ödediği ücret. 2018 başından 2021'in Temmuz başına kadar 3,5 yılda kadar elektrik ücreti yüzde 122 zamlandı.. .CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Zam üstüne zam. Millet bıktı" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Temmuz'da Türkiye ekonomisi şahlanacak" açıklamasını hatırlatarak, "Yurttaşının aklıyla bu kadar çok alay eden, başka bir hükümet dünya üzerinde yok" yorumunu yaptı.

https://twitter.com/faikoztrak/status/1410298624311975938?s=20

HDP Milletvekili Garo Paylan, "Fiyat İstikrarı Komitesi kurdukları gün elektriğe %15 zam yaptılar. Fıkra değil" mesajını paylaşarak elektrik zammına tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise, "Niye zam yaptınız ki, hani ekonomimiz pik yapmıştı? Hani bu Avrupa bizi kıskanıyordu! Yarından tezi yok bu zammı Sayın Cumhurbaşkanı iptal eder, demedi demeyin. Göreceksiniz öngörümde isabet edeceğim" dedi.

https://twitter.com/selcukozdag/status/1410315309869830144?s=20

Elektriğe gelen zam birçok temel tüketim kaleminde de fiyat artışlarını getirebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "İSKİ, İstanbul'a su sağlamak için yılda 1 milyar lira elektrik faturası ödüyor. 'Suya zam yaptırmadık' diyenlerin gerçek yüzü her elektrik zammıyla bir kez daha ortaya çıkıyor" yorumunu yaptı.

https://twitter.com/Mrt\_Ongun/status/1410299796150272002?s=20

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da yüzde 15 oranındaki zammı değerlendirerek, "Emeklilerimiz, memurlarımız bu ay zam alacaklardı. Alacakları zam daha ceplerine girmeden kat ve kat fazlası ceplerinden çıktı, şimdiden eridi" dedi:

"EPDK Nisan ayında dağıtım şirketlerine satılan elektrikte yüzde 17,5 oranında indirim yapmıştı. Başka bir deyişle iktidar bu zor günlerde vatandaşın değil, şirketlerin yanında yer almayı tercih etti."

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