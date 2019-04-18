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Elektriği kesen görevliye bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:03 | Son Güncelleme

Borç nedeniyle elektriğin kesilmesi tartışmasında bıçaklanan elektrik dağıtım firması görevlisi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta ödenmeyen borç nedeniyle elektriği kesilen evin sahibi ve oğlu ile tartışan elektrik dağıtım firması görevlisi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İncirtepe Mahallesi 235. Sokak'taki bir apartman dairesinin elektriği, ödenmeyen borç nedeniyle elektrik dağıtım şirketi görevlisi tarafından kesildi.

Elektriği kesilen evin sahibi ve oğlu, işlemi yapan Ömer B'yle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ömer B. bıçakla yaralandı.

Mesai arkadaşlarının yardımıyla özel bir hastaneye götürülen Ömer B, tedavi altına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan Ali G. ile oğlu Şehmuz G'yi gözaltına aldı.

Tedavisi süren Ömer B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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