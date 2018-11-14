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Elektriği kesilen Yavuz Selim Cami'nin aboneliği iptal edildi! CHP'den sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 20:19 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Yavuz Selim Cami'nin ısıtma giderlerinden doğan borcu nedeniyle elektriği kesildi. Aboneliğini de iptal edilen caminin elektrik sayacı söküldü. CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Allah göstermesin; bu uygulama CHP iktidarına denk gelse neler söylenirdi neler" diyerek bu duruma tepki gösterdi.

Elektriği kesilen Yavuz Selim Cami'nin aboneliği iptal edildi! CHP'den sert tepki

İstanbul'un en büyük camilerinden biri olan Fatih'teki Yavuz Selim Cami'sinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, CK Enerji Boğaziçi Elektrik ekiplerince borcu nedeniyle elektriği kesilen caminin, aboneliğinin de iptal edildiğini öğrenildi. Cami görevlileri, camiyi ısıtamadıklarını ve cemaatin ciddi manada mağdur olduğunu vurguladı.
Camilerin bazı giderleri devlet ve belediyeler tarafından karşılanırken cami içinin ısıtılması konusunda ise farklı bir sayaç ve elektrik aboneliği gerekiyor ve ısınma giderleri cami bütçesinden karşılanıyor.

SAYAÇ VE KABLOLAR SÖKÜLDÜ

Birkaç aydır fatura ödenmeyen camiye gelen BEDAŞ görevlileri caminin elektriğini kesti ardından caminin elektrik aboneliğini de iptal ederek sayacı ve kabloları söktü.

YENİDEN ABONELİK PARASI İSTENDİ

Cami cemaatinin borcu ödemek istemesi üzerine ise Boğaziçi Elektrik'ten kendilerine yapılan açıklamada, aboneliklerinin iptal olduğu, bu nedenle yeniden para yatırarak abone olmaları gerektiği bilgisi verildi.

YARKADAŞ'TAN SERT TEPKİ: 'CHP CAMİLERİ AHIR YAPTI' YALANINI SÖYLEYENLER...

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Boğaziçi Elektrik'in, İstanbul'un en büyük camilerinden Yavuz Selim Cami'nin elektriğinin kesilmesine tepki gösterdi.

Yarkadaş, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar:

"Yeni Şafak Gazetesi'ndeki habere göre Boğaziçi Elektrik, İstanbul'un en büyük camilerinden biri olan Fatih'teki Yavuz Selim Cami'sinin elektriğini kesip, aboneliğini iptal edip sayaçlarını söktü. Allah göstermesin; bu uygulama CHP iktidarına denk gelse neler söylenirdi neler...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, püsküllü deliyi ziyaret edip cumhuriyete savaş ilan edeceğine, yönetimindeki camilerle ilgilen... O vergiler sana halkımız ibadetini yerine getirebilsin diye aktarılıyor. Mevcut bütçeye rağmen caminin elektriğinin kesilmesi sizin ayıbınızdır.

Ve meselenin başka bir boyutu: Caminin elektriğini 'borcunu ödemedi' diye kesip sayacını da söken CK Boğaziçi Elektrik, CHP'ye gece gündüz iftira atan ve 'Camileri ahır yaptılar' yalanını söyleyen ATV - Sabah'ın kağıt üzerindeki sahibi M. Cengiz'e ait! Gör bunu halkım ve unutma!"

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Anahtar Kelimeler:
Yavuz Selim Cami elektrik BEDAŞ clk enerji

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Seçim yaklaştı ya bir terörün siyasi uzantılarına, bir camilere, bir milliyetçiliğe... kim bilir daha nelere sahip çıkacaksınız. Yalandan kim ölmüş siyaseti...
İstanbulu CHP alıcak .Bunlar camiyi ahır yapmak için alıştırmalar.yazıklar olsun.
Camiilerine neden yardım yapmıyorsun diyanet nede olsa 10 milyar TL lik bütçen var
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