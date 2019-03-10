HABER

Elektrik açma- kapama bedelinin iadesini kazandı, firma itiraz davası açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yaşayan Zekeriya Başar (35), otomatik ödeme talimatında bulunan elektrik faturası 2 kez ödenmediği gerekçesiyle kendisinden kesilen 53,60 TL'lik açma- kapama bedelinin iadesi için İl Tüketici Hakem Heyeti'ne yaptığı başvurudan olumlu sonuç aldı.

Elektrik açma- kapama bedelinin iadesini kazandı, firma itiraz davası açtı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yaşayan Zekeriya Başar (35), otomatik ödeme talimatında bulunan elektrik faturası 2 kez ödenmediği gerekçesiyle kendisinden kesilen 53,60 TL'lik açma- kapama bedelinin iadesi için İl Tüketici Hakem Heyeti'ne yaptığı başvurudan olumlu sonuç aldı. Paranın Başar'a iadesine karar verilirken, elektrik dağıtım firmasınca itiraz davası açıldı.
Ermenek'e bağlı Seyrah Mahallesi'nde oturan Zekeriya Başar'ın evine, otomatik ödeme talimatında bulunan elektrik faturası geçen yılın Mayıs ve Ağustos aylarında ödenmediği gerekçesiyle elektrik dağıtım firmasınca bir süre enerji verilmedi. Başar, faturayı ödedikten sonra evine elektrik verildi; ancak firma tarafından her bir açma- kapama için 26,80 TL'den toplam 53,60 TL'lik açma- kapama bedeli kesildi. Bunun üzerine Başar, elektrik dağıtım firmasınca ihbarda bulunulmadan enerjisinin kesildiğini savunarak, kendisinden alınan 53,60 TL'nin iadesi için 28 Aralık 2018'de Karaman İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Tüketici Hakem Heyeti tarafından ilgili firmadan konuyla ilgili savunma istendi. Firmanın savunmasında, abone tarafından 2 ay fatura ödenmediği için elektriklerinin kesildiği, ödeme işleminin ardından da açıldığı kaydedildi. İl Tüketici Hakem Heyeti'nce 'Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin elektriğin kesilmesi ve bağlanmasıyla ilgili maddesine göre, firmanın gönderdiği savunmada fiilen elektriğin kesildiğini kanıtlar bilgi veya belge sunmadığı gibi tüketiciye elektriğin kesileceğine dair yazılı olarak kesme ihbarnamesini göndermediğinin anlaşıldığı belirtilerek, 53,60 TL'nin iadesini karar verildi. Bunun üzerine Tüketici Hakem Heyeti'nin iade kararı üzerine elektrik dağıtım şirketince Karaman 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 2 Mart'ta başvuruda bulunularak, itiraz davası açıldı.
'HAKKIMIN PEŞİNDEYİM, MAĞDUR EDİLDİM'
Hakkını aramak için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduğunu belirten Zekeriya Başar, kendisinin haklı bulunup, paranın iadesi için karar verildiğini söyledi. Elektrik dağıtım firmasının da 53,60 TL'yi ödememek için itiraz davası açtığını dile getiren Başar, ''Hakkımın peşindeyim. Mağdur edildim, bunun peşindeyim. Yoksa 53 lira ile ben zengin olmam. Otomatik ödemede olan faturalarım, herhangi bir sebeple ödenmemiş. Ne elektriğimi kesmeden önce ne de kestikten sonra herhangi bir bildirimde bulunmadan elektriğimi kesmiş. Bunun sonucunda benden 53,60 TL açma- kesme bedeli tahsil ettiler. Ben de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Tüketici Hakem Heyeti, benim haklı olduğumu bildirip 53,60 TL'yi firmadan talep ettiler. Bunun sonucu sadece 53,60 TL ödememek için bana dava açılmış" dedi.
Davanın Karaman'da, nisan ayında görüleceğini ve Ermenek ile Karaman arasının yaklaşık 155 kilometre olduğunu belirten Başar, ''Davaya gideceğim. Ermenek'ten çıkacağım, 155 kilometre mesafedeki Karaman merkeze yürüyerek, oraya gideceğim. Avukat dahi tutmayacağım. Benim kendi kendimi savunacak yüreğim var" diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

Elektrik açma- kapama bedelinin iadesini kazandı, firma itiraz davası açtıElektrik açma- kapama bedelinin iadesini kazandı, firma itiraz davası açtıElektrik açma- kapama bedelinin iadesini kazandı, firma itiraz davası açtıElektrik açma- kapama bedelinin iadesini kazandı, firma itiraz davası açtı

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
BGC'den DHA'ya ödülBGC'den DHA'ya ödül
Arnavutköy'deki LCD televizyon hırsızları kameradaArnavutköy'deki LCD televizyon hırsızları kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Arda Turan'dan flaş açıklama: G.Saray...

Arda Turan'dan flaş açıklama: G.Saray...

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük hayatını kaybetti (İrsen Küçük kimdir?)

İrsen Küçük hayatını kaybetti

Süleyman Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.