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Elektrik akıma kapılıp, ayakları kopan leyleklere koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, leylek kolonilerinin bulunduğu bölgede, birer ayağı elektrik hattı kablolarında akıma kapılması sonucu kopan 2 leylek, korumaya alındı.   Olay, Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerini içinde barındıran, Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi'nde meydana geldi.

Elektrik akıma kapılıp, ayakları kopan leyleklere koruma

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, leylek kolonilerinin bulunduğu bölgede, birer ayağı elektrik hattı kablolarında akıma kapılması sonucu kopan 2 leylek, korumaya alındı.
Olay, Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerini içinde barındıran, Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi'nde meydana geldi. Farklı noktalarda elektrik hattı kablosu üzerinden geçen 2 leyleğin, akıma kapılması sonucu birer ayağı koptu. Çevredekiler tarafından bulunan leylekler, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Leyleklerden birini çay içtiği kahvenin bahçesinde bulan Musa Uluğ (47), yürüyemediğini fark edince yakalayıp, Beyşehir Milli Parklar Şefliği'ne götürdü. Leyleklerin elektrik hattı kablolarına sık sık takıldığını kaydeden Uluğ, ''Genellikle bu tür olaylar oluyor. Sebebi elektrik tellerine takılarak, ayakları kopuyor ve canlarına mal oluyor. Dolayısıyla elektrik telleri yer altına almamız gerekiyor. Bir de yuva yapmak için balya ipleri sardıklarından dolayı onlara takılarak ayakları kanatları yaralanıyor. Geçen yıllarda bu tür olaylarla karşılaştık. Gerek bizler, gerek itfaiye ekiplerince bu leylekleri kurtardık. Bu leyleği de bulduktan sonra milli parklar şefliğini arayarak gelen ekiplere teslim ettik" dedi.
Leyleklerin tedaviye alındığını belirten Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener ise Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinin burada olması nedeniyle bu olaylarla sürekli karşılaştıklarını söyledi.
Adaköy’deki Leylekler Tepesi'nde bir süre önce doğan leyleklerin özellikle uçma evresinde elektrik tellerine çarpma ya da başka nedenlerle ayaklarının kopması ve zarar görmesi gibi durumların yaşanabildiğini belirten Şener, "Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimize teslim edilen bu yaralı durumdaki leyleklerimize sahip çıkarak hemen koruma altına alıyoruz ve tedavilerinin yapılması için Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne gönderiyoruz. Bu leylekler, buradaki tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılmaktadır" diye konuştu.

​​FOTOĞRAFLI

Elektrik akıma kapılıp, ayakları kopan leyleklere korumaElektrik akıma kapılıp, ayakları kopan leyleklere korumaElektrik akıma kapılıp, ayakları kopan leyleklere korumaElektrik akıma kapılıp, ayakları kopan leyleklere koruma

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