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Elektrik akımı faciası sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama: 'Kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği ortadadır'

14.07.2024 00:02
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İzmir'in Konak ilçesinde Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, yağmurda yolun karşısına geçmek isterken yoldaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi. Açıklamada "Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği ortadadır" denildi.

Elektrik akımı faciası sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama: 'Kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği ortadadır'

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dün kentte etkili olan sağanak sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede belediyenin kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasının olmadığını savundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da Konak ilçesi Enver Dündar Başar Sokağı'nda iki kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesi sonrası yetkili personel tarafından elektrik tesisatının kontrol edildiği, aydınlatma tesisatı kablolarında enerji olmadığının teyit edildiği belirtildi.

Olayın nedenlerinin en kısa sürede tespit edilmesi ve tekrarını önleyecek çalışmaların hızla hayata geçirilmesinin temenni edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

AA-20240713-35131106-35131095-BILIRKISI_IZMIRDE_2_KISININ_OLUMUNE_NEDEN_OLAN_ELEKTRIK_KACAGININ_KAYNAGINI_ARASTIRIYOR

"Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği ortadadır. İZSU Genel Müdürlüğünün olaya ilişkin teknik raporunda da 2024 yılı ocak ayında ihaleli işler kapsamında bölgede yüklenici firma tarafından 3 adet yağmur suyu ızgarası yaptırıldığı, imalatlar sırasında Gdz Elektrik AŞ'den gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Raporda yapım çalışmalarından sonra Gdz Elektrik AŞ tarafından yağmur suyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım onarım çalışması yapıldığı hatta vatandaşlar tarafından Gdz Elektrik AŞ’ye anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca kabloların üzerinde 2 farklı noktada onarım gerçekleştirildiği, Gdz Elektrik AŞ'ye ait elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 santimetre aşağıda döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir."

AA-20240713-35132456-35132455-IZMIRDE_SAGANAKTAN_KACMAYA_CALISAN_2_KISININ_ELEKTRIK_AKIMINA_KAPILARAK_OLMESI

DAĞITIM ŞİRKETİNİN AÇIKLAMASI

Olaya ilişkin İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik şirketinden yapılan açıklamada, kazanın yaşandığı bölgede yapılan yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirilmişti.

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Açıklamada, "Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında elektrik kaçağının yaşandığı noktada iş makinesiyle yapılan kazı çalışması sonucu ulaşılan elektrik kablolarında kaçak olup olmadığına ilişkin testler yapılmıştı.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Konak ilçesinde dün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, İnanç Öktemay de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express
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İzmir elektrik
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