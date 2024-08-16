Elektrik akımı faciasında can vermişlerdi! Dava tarihi belli oldu

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmış, itiraz üzerine 1 kişi tahliye edilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcı, 42 kişi hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açmıştı.

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamedeki bilirkişi raporunda ise Gdz Elektrik firması ile İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) asli kusurlarının olduğu görüşü yer almıştı. Raporda, olayın gerçekleşmesinde öngörülemeyecek ve önlenemeyecek herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı, vefat edenlerin olayın gerçekleşmesini tetikleyecek herhangi bir tehlikeli hareketlerinin ve kişisel kusurlarının olmadığı belirtilmişti.

12 Temmuz İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 42 kişi hakkında ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılamasına 5 Eylül'de başlanacak.

(AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır