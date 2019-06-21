HABER

Elektrik akımı iki arkadaşı ayırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 11:40 | Son Güncelleme

Antalya’dan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine elektrik otomasyon işi kurmaya giden 2 arkadaş, elektrik akımına kapıldı.

Antalya’dan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine elektrik otomasyon işi kurmaya giden 2 arkadaş, elektrik akımına kapıldı. Gençlerden biri tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, diğerinin ise tedavisine devam ediliyor.
Olay, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Antalya’nın Aksu ilçesinden Sandıklı’da aldıkları bir seranın elektrik otomasyon işini kurmak üzere ilçeye giden iki arkadaş Ercan Ateş ve Serkan K., elektrik akımına kapıldı. Olay sonrası her iki arkadaş da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı 23 yaşındaki Ercan Ateş, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Serkan K.’nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Sabah saatlerinde hastane morgundan alınan Ercan Ateş’in cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya’nın Aksu ilçesine getirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Düğün magandalarına polis ve jandarmalı önlemDüğün magandalarına polis ve jandarmalı önlem
Patenli gencin tehlikeli yolculuğuPatenli gencin tehlikeli yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran seçimi çağrısı: Tarafsız kalın

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran seçimi çağrısı: Tarafsız kalın

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.