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Elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki Hakan, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 10:39 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, Hakan Yeşiltaş (12), ineklerinin neden telef olduğunu araştırmak için girdiği ahırda, kopan elektrik kablosundan akıma kapılıp, hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki Hakan, öldü

Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, Hakan Yeşiltaş (12), ineklerinin neden telef olduğunu araştırmak için girdiği ahırda, kopan elektrik kablosundan akıma kapılıp, hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Yenikışla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Yeşiltaş, annesiyle birlikte ineklerinin telef olduğu ahıra girdi. Anne ve çocuk, ineklerin neden telef olduğunu araştırmaya başladı. Ancak bu sırada Hakan, kopmuş elektrik kablosuna dokundu. Akıma kapılan Hakan Yeşiltaş yere yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri geldi. Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve tedaviye alınan Yeşiltaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede ineğin de elektrik akımına kapılarak, telef olduğu ortaya çıktı. Jandarma soruşturma başlattı.

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