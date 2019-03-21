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Elektrik akımına kapılan 34 yaşındaki adamın ayağı doku nakliyle kesilmekten kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2019 12:23 | Son Güncelleme

Kayseri’de iki ay önce elektrik akımına kapılan 34 yaşındaki Erdal Kurt’un sağ bacağı, Kayseri Şehir Hastanesi’nde 5 saat süren ve doku nakli yapılan ameliyat sonrasında kesilmekten kurtuldu.Kayseri’de yaklaşık iki ay önce elektrik trafosunda akıma kapılan 34 yaşındaki Erdal Kurt, Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine getirildi.

Kayseri’de iki ay önce elektrik akımına kapılan 34 yaşındaki Erdal Kurt’un sağ bacağı, Kayseri Şehir Hastanesi’nde 5 saat süren ve doku nakli yapılan ameliyat sonrasında kesilmekten kurtuldu.
Kayseri’de yaklaşık iki ay önce elektrik trafosunda akıma kapılan 34 yaşındaki Erdal Kurt, Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine getirildi. Burada yapılan müdahale sonrasında Erdal Kurt Yanık Ünitesi’nde yoğun bakıma alındı.
Yanık Ünitesi’nde Uz. Dr. Fikret Gözübüyük, El Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Çavuş ve Ortopedi Uzmanı Op.Dr. Ali Eray Günay tarafından hasta Erdal Kurt’un tedavisine başlandı. Hastaya sırtından alınan doku, ciddi yanıklar oluşan sağ bacağına kas dokusu damarıyla birlikte mikro cerrahi yöntemle nakil yapılarak hastanın sağ bacağını kaybetmesi önlendi.
“Hastanın sağ bacağında ve sağ kolunda oluşan doku kayıpları nedeniyle 2 aydır süren tedavi sürecinde hastaya sağ bacağındaki doku kayıpları için serbest lasitumusdors isimli serbest damarlı kas nakli ameliyatı gerçekleştirmeye karar verdik" diyen El Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Çavuş, “Ameliyattan birkaç gün sonrada açık olan kasların üzerine cilt yaması yaparak hastayı sağlığına kavuşturduk" dedi.
"El Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Çavuş’un Ankara’dan gelip hastanemizde göreve başlamasıyla birlikte bu tarz hastaların tedavisi noktasında elimiz gerçekten çok güçlendi" diyen Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Ali Eray Günay, "Serbest nakil ve mikro cerrahi yöntemle mikroskop altında hastamıza doku naklini gerçekleştirdik, zor bir ameliyattı ve yaklaşık olarak 5 saat sürdü. Ameliyat sonrasında başarıyla hastamızı sağlığına kavuşturduk. Biz ekip olarak özveriyle bu tarz büyük ameliyatları mümkün oldukça dışarıya göndermeden Kayseri Şehir Hastanesinde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
"Hastamızın yaklaşık 2 aydır yanık ünitemizde gözetimimiz altında tedavisi sürmekte" diyen yanık ünitesi sorumlusu Uz. Dr. Fikret Gözübüyük, "Burada bu iş ekip olarak herkesin fedakarca çalışması sayesinde oldu. Hastanın durumu bizi çok mutlu etti. Yaptığımız işten oldukça memnunuz" ifadelerini kullandı.

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