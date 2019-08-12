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Elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Sultan, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

RİZE’de, evlerinin önünde oynarken elektrik kablosuna dokununca akıma kapılan Sultan Kazdal (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE’de, evlerinin önünde oynarken elektrik kablosuna dokununca akıma kapılan Sultan Kazdal (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde, merkeze bağlı Muradiye beldesi, Orta Mahalle'de meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Sultan Kazdal, yakında bulunan ahırın girişindeki elektrik kablosuna dokununca akıma kapıldı. Sultan yere yığılırken, ailesi kızlarını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Sultan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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