Elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Sultan, öldü

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE’de, evlerinin önünde oynarken elektrik kablosuna dokununca akıma kapılan Sultan Kazdal (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde, merkeze bağlı Muradiye beldesi, Orta Mahalle'de meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Sultan Kazdal, yakında bulunan ahırın girişindeki elektrik kablosuna dokununca akıma kapıldı. Sultan yere yığılırken, ailesi kızlarını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Sultan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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