HABER

Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki Fatma Nur öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 12:41 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde evde fişi prize takmaya çalışırken, elektrik akımına kapılan Fatma Nur Polat (6), hayatını kaybetti.

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde evde fişi prize takmaya çalışırken, elektrik akımına kapılan Fatma Nur Polat (6), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Suruç ilçesi 11 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi mutfakta iş yaparken oturma odasında bulunan Fatma Nur Polat, fişi prize takarken elektrik akımına kapıldı. Kızın çığlık sesleri üzerine odaya giren ailesi, Fatma Nur'u yerde hareketsiz bulunca sağlık ekiplerine bildirdi. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Nur Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

PARTNER'Evde kocaman bir boşluk...''Evde kocaman bir boşluk...'
Emekli astsubayı bacaklarından vuran 2 kişi tutuklandı Emekli astsubayı bacaklarından vuran 2 kişi tutuklandı 
Veli, kayıt tartışmasında okul müdür yardımcısını dövdüVeli, kayıt tartışmasında okul müdür yardımcısını dövdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.