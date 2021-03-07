Antalya’nın Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi’nde ahırda süt sağımı sırasında elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Ramazan Yılmaz’ın sabah süt sağım makinesinin fişini prize takmasıyla ahırda bulunan 9 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu. Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, olay yerine gelerek telef olan hayvanları inceledi. Elektrik akımına kapılan 9 hayvan, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.

Büyükbaş hayvanların sahibi Ramazan Yılmaz, “Sabahleyin sağım için ahıra girdiğimde hayvanları yemledim. Sağım için fişi prize sokunca tüm büyükbaş hayvanlar yere yığıldı. Tek geçim kaynağımızdı, hayvancılık ile geçiniyorduk. En az 130 bin lira zararım var” diye konuştu.

