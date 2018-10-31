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Elektrik akımına kapılan adamın ölüm anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 31.10.2018 23:34 | Son Güncelleme

Şili'de yaşanan olayda, balkonundaki elektrik kablosunu tutan adam akıma kapılara feci şekilde can verdi.

Balkonuna sarkan elektrik kablosunu tutan adam, akıma kapılarak feci şekilde can verdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şili'de yaşanan olay ülke gündemini uzun süre meşgul etti.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik akımı balkon Şili

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