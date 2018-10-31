Elektrik akımına kapılan adamın ölüm anı kamerada

Balkonuna sarkan elektrik kablosunu tutan adam, ak\u0131ma kap\u0131larak feci \u015fekilde can verdi. O anlar g\u00fcvenlik kameras\u0131na saniye saniye yans\u0131d\u0131. \u015eili'de ya\u015fanan olay \u00fclke g\u00fcndemini uzun s\u00fcre me\u015fgul etti.15 bin TL maa\u015fla \u00e7al\u0131\u015facak T\u00fcrk eleman ar\u0131yorlarRusya\u2019da kre\u015f \u00f6\u011fretmeninden \u00f6\u011frenciye \u015fiddetAfacan \u00e7ocuk d\u00fcd\u00fckl\u00fc tencereye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131
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