HABER

Elektrik akımına kapılan Asiye yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 16:40 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde ahırda hayvanları beslerken açıkta duran kabloya temas ederek elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Asiye Tosun, hayatını kaybetti.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde ahırda hayvanları beslerken açıkta duran kabloya temas ederek elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Asiye Tosun, hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Asiye Tosun hayvanlara yem vermek için ahıra girdi. Bu sırada açıktaki kabloya temas edince elektrik akımına kapılan Tosun, yere yığıldı. Gürültüyü duyan ailesi ahıra indiğinde Asiye'yi hareketsiz yatarken görerek, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla kentteki özel hastaneye götürülen Asiye Tosun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tosun'un cansız bedeni Adli Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Otomobil altında kalan yaşlı adam ağır yaralandıOtomobil altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı
Otoyolda tavuk eti yüklü TIR'da yangınOtoyolda tavuk eti yüklü TIR'da yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.