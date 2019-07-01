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Elektrik akımına kapılan bebek hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki Suriyeli bebek hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Bozçalı Mahallesi’nde yaşandı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki Suriyeli bebek hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Bozçalı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir ay önce Bozçalı Mahallesi’nde özel bir şantiyede işe başlayan Suriye uyruklu İbrahim Vasıl’ın şantiyede kaldıkları evin banyosunda bulunan su ısıtıcısına dokunan 1 yaşındaki bebeği Menal Vasıl, elektrik akımına kapıldı. Olayı gören ailenin çevredekilere haber vermesiyle bebek özel araçla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin acil bölümünde tedavi altına alınan bebek, doktorları tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Durumu öğrenen aile sinir krizi geçirirken, bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Bebeğin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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