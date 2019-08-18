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Elektrik akımına kapılan Caner, 13 gün sonra öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 13:45 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, inşaatta çalışan akrabalarına su götüren Caner Deli (15), elektrik akımına kapıldı.

KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, inşaatta çalışan akrabalarına su götüren Caner Deli (15), elektrik akımına kapıldı. Hastanede tedaviye alınan Deli, 13 gün sonra yaşamını yitirdi.
Yukarı Hereke Mahallesi'ndeki ev inşaatında çalışan yakınlarına su götüren Caner Deli, demir profilini tutunca elektrik akımına kapıldı. Deli, işçilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Deli, sağlık durumu kritik olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Caner Deli, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Caner Deli'nin cenazesi, Yukarı Hereke Emin Camii'nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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