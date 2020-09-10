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Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 22:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Aslanbaba Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Aslanbaba Mahallesi’nde yaşandı. Evinin yakınında oyun oynayan 10 yaşındaki Rasim Muhsin Kurnaz, elektrik direğine dokunduğunda akıma kapıldı. Ailesi tarafından özel araçla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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