Elektrik akımına kapılan engelli genç öldü

Bartın'da elektrik akımına kapılan zihinsel engelli genç, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akbaş köyü Sazlık Mahallesi'nde zihinsel engelli Sefa Ö. (25), evinin bahçesindeki elektrik direğine çıktı.
Engelli genç, akıma kapılarak 10 metre yükseklikten düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sefa Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sefa Ö'nün cenazesi, otopsi işlemleri için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları morguna kaldırıldı.
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