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Elektrik akımına kapılan genç Derince Yanık Ünitesi’ne sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 10:44 | Son Güncelleme

Bursa’da bir apartmanın çatısını tamir eden babasına yemek götürdüğü sırada binanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına kapılan gencin ailesi konuştu.

Bursa’da bir apartmanın çatısını tamir eden babasına yemek götürdüğü sırada binanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına kapılan gencin ailesi konuştu. Bursa’da yanık ünitelerinde yer olmadığı için Kocaeli’nin Derince ilçesindeki bir hastaneye sevk edilen gencin ailesi, çocuklarının durumunun ağır olduğunu öğrendi.
Olay, Hamitler Mahallesi Havran Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki Ömer Demet, 3 katlı bir binanın çatı katında çalışan babasına öğle yemeği götürdü. 15 yaşındaki genç bir anda binanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına kapıldı. Oğlunun elektrik akımına kapıldığını gören baba Tuncay oğlunu kurtarmak isterken parmakları yandı.
Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, 15 yaşındaki genci olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavisine devam edilen genç, yanık ünitesinde yer olmaması sebebi ile uzun süre acil serviste bekletilmek zorunda kaldı.
Gün boyu diğer hastanelerle görüşen İl Sağlık Müdürlüğü Demet’i saatler sonra Kocaeli’nin Derince ilçesindeki bir hastaneye sevk etti.
Oğulları hastanede tedavi gören anne baba ise olay anını anlattı. Çocuklarının hayati tehlikesinin olduğunu dile getiren baba Tuncay Demet, “Ben çatı ustasıyım. Çatıda çalışıyordum. Ömer bana öğle yemek getirdi. Nasıl olduğunu anlamadım, bir anda yüksek gerilim hattına kapıldı. Saat 11.00 sıralarında hastaneye getirdik. Hastanede yanık ünitesinde yer olmadığı için Derince’ye sevk ediyorlar” dedi.
Anne Güler Demet de oğlunun hayati tehlikesi olduğunu ifade ederek biran önce tedavinin başlaması ve sevk edilmesini istediklerini dile getirdi.
Ömer Demet, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan görüşmelerin ardından Kocaeli Derince’de yanık ünitesinde tedavi altına alınmak üzere Kocaeli’ye sevk edildi. 15 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor.

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