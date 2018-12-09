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Elektrik akımına kapılan genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 14:19 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde elektrik akımına kapılan Mehmet Çevik (17) hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan genç öldü

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde elektrik akımına kapılan Mehmet Çevik (17) hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Suruç’un Küçük Sergen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik kesintisi yüzünden kopan kabloları onarmak isteyen Mehmet Çevik, akıma kapıldı. Ağır yaralanan Çevik, olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Mehmet Çevik, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevik’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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