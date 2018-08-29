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Elektrik akımına kapılan gencin feci ölümü kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

Rusya'da kaydedilen görüntülerde köprüye tırmanan genç, elektrik akımına kapılarak öldü. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Demiryolu geçidindeki köprüye tırmanan 15 yaşındaki çocuk, elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi. Rusya'da kameraya yansıyan olay anbean kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ölüm Demiryolu elektrik akımı

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