Elektrik akımına kapılan inekler telef oldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 4 inek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kıralan Mahallesi’nde besicilik yapan Mehmet İntepe, ahırda bulunan 4 ineğini süt sağım makinesine bağladı. Bu sırada makineden kaynaklı olduğu öne sürülen elektrik kaçağından dolayı inekler akıma kapılarak telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

