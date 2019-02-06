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Elektrik akımına kapılan inekler telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 15:44 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 4 inek telef oldu.Edinilen bilgiye göre, Kıralan Mahallesi’nde besicilik yapan Mehmet İntepe, ahırda bulunan 4 ineğini süt sağım makinesine bağladı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 4 inek telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kıralan Mahallesi’nde besicilik yapan Mehmet İntepe, ahırda bulunan 4 ineğini süt sağım makinesine bağladı. Bu sırada makineden kaynaklı olduğu öne sürülen elektrik kaçağından dolayı inekler akıma kapılarak telef oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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