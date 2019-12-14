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Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 11:52 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı.Olay, ilçenin İstasyon Caddesinde bulunan bir apartman inşaatta meydana geldi.

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı.
Olay, ilçenin İstasyon Caddesinde bulunan bir apartman inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan Efekan K. (30), üst kata çektiği demir borunun yüksek gerilim hattına temas etmesi üzerine elektrik akımına kapıldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Efekan K. ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Efekan K’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tedavisinin devamı için Konya’ya sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

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