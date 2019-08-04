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Elektrik akımına kapılan inşat işçisi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 11:33 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Abdurrahman Gerçek (32), öldü.

Elektrik akımına kapılan inşat işçisi öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Abdurrahman Gerçek (32), öldü.
Olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Gerçek, inşaatta çalışırken, yakından geçen elektrik kablosuyla temas edince akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Gerçek'in öldüğü belirledi. Abdurrahman Gerçek'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Elektrik akımına kapılan inşat işçisi öldü

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