Elektrik akımına kapılan inşat işçisi öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Abdurrahman Gerçek (32), öldü.

Olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Gerçek, inşaatta çalışırken, yakından geçen elektrik kablosuyla temas edince akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Gerçek'in öldüğü belirledi. Abdurrahman Gerçek'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

