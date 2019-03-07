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Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, İndire (Zey) köyü yolu üzerinde bulunan bir elektrik direğine çıkan elektrik dağıtım şirketinde görevli Zeynel Karakaş, elektrik akımına kapıldı.

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Adıyaman’da bir arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İndire (Zey) köyü yolu üzerinde bulunan bir elektrik direğine çıkan elektrik dağıtım şirketinde görevli Zeynel Karakaş, elektrik akımına kapıldı. Elektrik direğinde asılı kalan işçi için 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda Zeynel Karakaş direkten indirilerek ambulansa alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Zeynel Karakaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

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