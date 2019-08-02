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Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 20:51 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, inşaatın ikinci katına ferforje taşıyan işçi Mehmet Alpsoy (37), elindeki malzemelerin enerji nakil hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, inşaatın ikinci katına ferforje taşıyan işçi Mehmet Alpsoy (37), elindeki malzemelerin enerji nakil hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren bir inşaatın ikinci katındaki balkon korkuluklarını yapan Mehmet Alpsoy, malzemeleri balkona taşımak istedi. Bu sırada elinde bulunan alüminyum ferforje, binanın yanından geçen enerji nakil hattına temas etti. Bir anda elektrik akımına kapılan Alpsoy, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Mehmet Alpsoy'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandıElektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandıElektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandıElektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

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