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Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 16:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir binaya doğal gaz tesisatı döşerken binadan yukarı çektiği borunun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akıma kapılan işçi ağır yaralandı.Olay, Saray ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Vize Caddesi üzerinde meydana geldi.

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir binaya doğal gaz tesisatı döşerken binadan yukarı çektiği borunun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akıma kapılan işçi ağır yaralandı.
Olay, Saray ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Vize Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, doğal gaz tesisat firmasında işçi olarak çalışan Kadir Ç. (43), bir apartmanın 3. katına doğal gaz tesisatı döşemeye başladı. Kadir Ç., 3. katın camından doğal gaz borusunu yukarı çekmeye çalıştığı sırada farkında olmadan sokaktan geçen yüksek gerilim hattına temas ettirdi. Elektrik akımına kapılan Kadir Ç. ağır yaralanırken durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalbinin durduğu tespit edilen Kadir Ç., kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hemen ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

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