Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'taki Afşin- Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi'nde çalışan işçi Hasan Karpuz (33), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde AEL İşletme Müdürlüğü'nün bant yollarında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Karpuz, bant yollarında elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Karpuz, olayı gören diğer işçilerin ihbarıyla gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hasan Karpuz, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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