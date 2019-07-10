Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde fayans işçisi olarak çalışan Yılmaz Solgun, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Sincik ilçesine bağlı Düdan köyünde meydana geldi. İnşaatta fayans döşediği esnada yere düşen elektrik kablosunu kaldırmak isteyen Yılmaz Solgun elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının haber verdiği 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Sincik Devlet Hastanesine kaldırılan fayans ustası, Yılmaz Solgun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Solgun’un cenazesi Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

