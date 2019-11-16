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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:40 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki bir besihanede çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Yavaşlar köyünde bir besihanenin tadilatında çalışan 28 yaşındaki Aytekin D., çatının üzerinden geçen elektrik tellerine temas etti.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki bir besihanede çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yavaşlar köyünde bir besihanenin tadilatında çalışan 28 yaşındaki Aytekin D., çatının üzerinden geçen elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılan Aytekin D.’nin hareketsiz şekilde yattığını fark eden diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Hocalar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytekin D., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemeler sonrası talihsiz işçinin cansız bedeni hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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