Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te demir çelik fabrikasında, elektrik bakım işçisi olarak çalışan Mehmet Yüksel (30), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, demir çelik fabrikasında meydana geldi. Elektrik bakım işçisi Mehmet Yüksel, fabrikadaki vinçin arızalanması üzerine müdahale etmek istedi. İddiaya göre, Yüksel, elektriği kesmeden arızayı gidermeye çalışınca elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Olayı gören işçilerin ihbarı üzerine, gelen sağlık ekipleri Yüksel'in ilk müdahalesini yaptı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Yüksel’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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