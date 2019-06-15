HABER

Elektrik akımına kapılan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 23:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada elektrikçi olarak çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen kazada, elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti.

Tekirdağ’da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada elektrikçi olarak çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen kazada, elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti. Fabrikada elektrikçi olarak çalışan Niyazi Şahin (32), vardiya sırasında henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı. Mesai arkadaşlarının olayı fark edip ihbar etmesiyle olay yerine gelen ambülansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Şahin’in cansız bedeni, otopsi için Namık Kemal Üniversitesi’ne gönderilirken, buradaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Samsun Bafra ilçesine gönderileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Mardin’de muhtarlık kavgası: 22 yaralıMardin’de muhtarlık kavgası: 22 yaralı
Sel, park halindeki otomobili sürüklediSel, park halindeki otomobili sürükledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.