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Elektrik akımına kapılan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde trafo bakımı yapan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Erdoğdu köyünde meydana geldi.

Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde trafo bakımı yapan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Erdoğdu köyünde meydana geldi. Taşeron bir firmada elektrik bakım işçisi olarak çalışan Zafer Çamsarı Erdoğdu (29) köyünün trafosuna bakım onarım çalışması yaparken elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zafer Çamsarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Zafer Çamsarı’nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zafer Çamsarı’nın evli ve henüz 1 aylık olan bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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