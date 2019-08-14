Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Ramazan SARICI/Çankırı (ÇERKEŞ), (DHA) - ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, bakım yapmak için elektrik direğine çıkan işçi Sinan Çengel, akıma kapılması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Saraycık köyünde meydana geldi. Elektrik dağıtım firmasında çalışan Sinan Çengel, bakım için köydeki elektrik direğine çıktı. Çengel, çalıştığı sırada akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Çengel'i ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Sinan Çengel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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