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Elektrik akımına kapılan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 13:28 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, inşaat halindeki binanın çatısında takmaya çalıştığı yağmur oluğunun elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapılan Abdullah Kaya (20), yaşamını yitirdi.

Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, inşaat halindeki binanın çatısında takmaya çalıştığı yağmur oluğunun elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapılan Abdullah Kaya (20), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Ördekçi köyünde meydana geldi. İnşaat halindeki 2 katlı binanın çatısında çalışan Abdullah Kaya, takmaya çalıştığı yağmur oluğunun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Kaya'nın vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşurken, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kaya, Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Abdullah Kaya'nın cenazesi, işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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Elektrik akımına kapılan işçi öldüElektrik akımına kapılan işçi öldü

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