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Elektrik akımına kapılan işçi tellerde asılı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 03:25 | Son Güncelleme

) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sera demirlerini monte ederken elektrik akımına kapılan Sait Yunt (19), yaşamını yitirdi.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sera demirlerini monte ederken elektrik akımına kapılan Sait Yunt (19), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18. 00 sıralarında Korubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sera inşaatında çalışan Sait Yunt, yaklaşık 5 metre yükseklikte sera demirlerini monte ederken elindeki demir çubuk hemen üzerinden geçen yüksek gelirim hattının tellerine temas etti. Akıma kapılan Sait Yunt, sera demirlerine asılı kaldı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinden sonra yaklaşık yarım saat asılı kaldığı yerden indirilen Yunt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sait Yunt'un cenazesi incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

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