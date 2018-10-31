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Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 22:59 | Son Güncelleme

Okul inşaatında çalışan işçi, elektrik akımına kapıldı

Kastamonu'da, okul inşaatında çalışırken elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde bir okul inşaatında çalışan işçi Yüksel Con (38), beton vincinin elektrik tellerine takılması sonucu elektrik akımına kapıldı.

Con'un yere yığılması üzerine çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İnşaat alanından işçiler ve vatandaşlar tarafından çıkarılan Con, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Con'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik akımı KASTAMONU okul inşaatı

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