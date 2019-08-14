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Elektrik akımına kapılan kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 21:46 | Son Güncelleme

OSMANIYE'nin Kadirli ilçesinde süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akımına kapılan Ayşe Dalkıran (72), hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan kadın öldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANIYE'nin Kadirli ilçesinde süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akımına kapılan Ayşe Dalkıran (72), hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında Göztaşı köyünde meydana geldi. Köydeki evlerinde süt sağma makinesi ile süt sağan Ayşe Dalkıran, iddiaya göre makinedeki elektrik kaçağından akıma kapıldı. Yakınlarının durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dalkıran, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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