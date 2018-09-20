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Elektrik akımına kapılan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:52 | Son Güncelleme

Elektrik akımına kapılan kişi öldü

Adıyaman'da Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) görevli personel, yurt bahçesindeki kuyuda dalgıç pompayı temizlerken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Yediyaman Kredi Yurtlar Kurumunda görevli personel Mehmet Kılınç, yurt bahçesindeki su kuyusunda dalgıç pompayı temizlemek istedi.

Akımına kapılan Kılınç, kuyuya düştü. Olay yerine gelen dalgıç polisler, Kılınç'ı yaralı olarak kuyudan çıkarttı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kılınç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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