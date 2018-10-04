Elektrik akımına kapılan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak yaralanan kişi, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 1 Ekim'de Akalın Mahallesi'ndeki pamuk tarlasında çalışan Abdülkerim Dağ (37), tarladaki trafoya dokununca akıma kapıldı.
Yakınları tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine götürülen Dağ, sevk edildiği Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinin yanık tedavi merkezindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Dağ'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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