HABER

Elektrik akımına kapılan kız çocuğu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:59 | Son Güncelleme

Elektrik akımına kapılan kız çocuğu öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde ahırda çalışırken elektrik akımına kapılan kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Asiye Tosun (14), ilçeye bağlı Ünaldı Mahallesi'nde babasına ait ahırda çalışırken elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan ve yakınları tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tosun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Tosun'un yakınları, cenazenin araca konulduğu sırada gözyaşı döktü.

PARTNER II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı! II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
Özel Rehabilitasyon Okulu öğrencileri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıÖzel Rehabilitasyon Okulu öğrencileri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
Minik Ege'ye 21 dakika oksijen yerine azot gazı verilmişMinik Ege'ye 21 dakika oksijen yerine azot gazı verilmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahır elektrik akımı Gaziantep Nizip

En Çok Okunan Haberler

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük hayatını kaybetti (İrsen Küçük kimdir?)

İrsen Küçük hayatını kaybetti

Süleyman Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Korkunç! Trabzon'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Korkunç! Patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.