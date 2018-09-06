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Elektrik akımına kapılan kuzusunu kurtarmak isterken öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 23:40 | Son Güncelleme

ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde, elektrik akımına kapılan kuzusunu kurtarmaya çalışan çoban Bayram Irkıçatal, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Elektrik akımına kapılan kuzusunu kurtarmak isterken öldü

Yusuf ÇINAR/SUNGURLU, (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde, elektrik akımına kapılan kuzusunu kurtarmaya çalışan çoban Bayram Irkıçatal, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, Sungurlu ilçesi Çadırhöyük köyünde meydana geldi. Koyun sürüsü ile köye dönen Bayram Irkıçatal'ın kuzusu elektrik akımına kapıldı. Kuzuyu kurtarmaya çalışan çoban da elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Irkıçatal, çevredekilerin yardımıyla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Elektrik akımına kapılan kuzusunu kurtarmak isterken öldü

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