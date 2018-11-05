Elektrik akımına kapılan liseli Devran yaşamını yitirdi

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde ailesiyle serada ilaçlama yaparken elektrik akımına kapılan Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Devran Tunahan Kösçü (16) yaşamını yitirdi.
Kaş'a bağlı Karadağ Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında ailesiyle birlikte serada ilaçlama yapan Devran Tunahan Kösçü, iddialara göre ilaçlama motorunun bulunduğu kamyondan gelen kabloyu tutunca elektrik akımına kapılarak çırpınmaya başladı. Bir süre sonra yerde hareketsiz kalan Kösçü'nün durumu fark eden ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Devran Tunahan Kösçü'yü otomobille hastaneye götüren ailesi, yolda 112 ekibiyle karşılaştı. Burada ambulansa alınan Kösçü götürüldüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Devran Tunahan Kösçü'nün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Nazım ve Dudu Kösçü çiftinin 3 çocuğundan biri olan Devran Tunahan Kösçü'nün Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olduğu ve hafta sonu tatili için ailesinin yanına geldiği belirtildi.
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