Elektrik akımına kapılan MHP İl Başkanı ile ilgili açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta İl Başkanı Nail Bayram, Eğirdir’de elektrik hattı döşendiği sırada elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı. Eğirdir’de ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilen İl Başkanı Bayram’ın hayati tehlikesinin bulunduğu ancak durumumun iyiye gittiği öğrenildi. Gazetecilere Bayram’ın son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, “İlk başta olay bir elektrik çarpması olduğu için kalbin durması gayet normaldir. Dolayısıyla geçecek ilk 48 saat önemli. Şu anda hastamız uyutuluyor. Hastamızın durumu, geldiğine göre daha iyiye gidiyor diyebiliriz. Dolayısıyla uyutuyoruz. 48 saat sonraki uyanmada daha net bir netice verebiliriz” dedi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Eğirdir - Kovada yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kanal boyunda elektrik hattı döşeme işi yapan MHP İl Başkanı Nail Bayram, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Hastane ve ambulansta 3 kez kalbi durdu, yeniden hayata döndürüldü

Beraber çalıştığı elemanları ve iş arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Bayram’ın hastanede kalbi durdu.

Burada tekrar hayata döndürülen Bayram, daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Bayram’ın yolda da 2 kez kalbinin durduğu ve tekrar hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Bayram’ın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.