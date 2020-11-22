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Elektrik akımına kapılan şahıs öldü

22.11.2020 13:20 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğendi kırsal mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğendi kırsal mahallesinde yaşandı. Elektrik işiyle uğraşan 40 yaşındaki Fadıl Aydoğan, iddiaya göre elektrik arızasını giderdiği sırada akıma kapıldı. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aydoğan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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