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Elektrik akımına kapılan stajyer öğrenci ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, elektrik firmasında staj yapan Malkara Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı öğrencisi Kadir Tüsün (22), yüksek gerilim hattı tellerine temas edince akıma kapılarak ağır yaralandı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, elektrik firmasında staj yapan Malkara Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı öğrencisi Kadir Tüsün (22), yüksek gerilim hattı tellerine temas edince akıma kapılarak ağır yaralandı. Olay, Malkara - Hayrabolu karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir elektrik firmasında stajyer olarak çalışan Malkara Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı 2'nci sınıf öğrencisi Kadir Tüsün, üç çalışma arkadaşıyla birlikte, akaryakıt istasyonun elektrik tesisatı bakımına gitti. Tüsün, akaryakıt istasyonunda elektrik kablosu değiştirmek isterken, üzerinden geçen yüksek gerilim hattının bulunduğu elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Çalışıma arkadaşlarının haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir Tüsün, düştüğü yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Tüsün, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilen Tüsün, buradan İstanbul'a sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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