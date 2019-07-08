Elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti

Eskişehir’de, bir teknisyen klima taktığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hacı Alibey Mahallesi Kırım Caddesi’nde yaşandı. Bir iş yerine klima takmak üzere giden Ufuk Kıranlı (42), burada elektrik akımına kapılarak merdivenden düştü. Ağır yaralanan Kıranlı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin akabinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ufuk Kıranlı, buradaki yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi.

