HABER

Elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir teknisyen klima taktığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Hacı Alibey Mahallesi Kırım Caddesi’nde yaşandı.

Eskişehir’de, bir teknisyen klima taktığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hacı Alibey Mahallesi Kırım Caddesi’nde yaşandı. Bir iş yerine klima takmak üzere giden Ufuk Kıranlı (42), burada elektrik akımına kapılarak merdivenden düştü. Ağır yaralanan Kıranlı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin akabinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ufuk Kıranlı, buradaki yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi.

PARTNERO araç yeniden tasarlandı! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi...O araç yeniden tasarlandı! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi...
ODTÜ'de 'yurt' gerginliği (2)ODTÜ'de 'yurt' gerginliği (2)
Minibüs, yayalara yol vermek için duran araçlara çarptıMinibüs, yayalara yol vermek için duran araçlara çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.