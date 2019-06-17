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Elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde işyeri önüne aydınlatma direği montajı yapan Niyazi Algiç (30) elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.  Olay, Erdek ilçesi Maşatlık mevkiinde meydana geldi.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Erdek ilçesinde işyeri önüne aydınlatma direği montajı yapan Niyazi Algiç (30) elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olay, Erdek ilçesi Maşatlık mevkiinde meydana geldi. Ali Haydar Sarı Parkı'nda kafe işleten Niyazi Algiç, işyeri önündeki aydınlatma direğinin montajını yaptığı esnada elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı ile gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan Niyazi Algıç'ı Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Algıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Elektrik akımına kapılarak ağır yaralandıElektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

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